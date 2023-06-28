Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией На оккупированной Херсонской области россияне похоронили в братскую могилу тела десятков погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, - Генштаб

На оккупированной Херсонской области россияне похоронили в братскую могилу тела десятков погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, - Генштаб

28 июня, 2023 среда
19:30
Война с Россией

Российские захватчики без ДНК-тестирования похоронили в братской могиле на временно оккупированной Херсонщине более 60 погибших после подрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Российские оккупанты приняли меры по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в некоторых населенных пунктах Херсонской области, которые оказались под их контролем после подрыва Каховской ГЭС, и вспышки вирусных болезней. Рашисты заставили коммунальщиков расчищать обрушения и собирать трупы.

24 и 25 июня найдено более 60 тел. Командование российских оккупационных войск скрыло реальное количество жертв, похоронив погибших в братских могилах без ДНК-тестирования и каких-либо памятных знаков.

Работа украинской ПВО: в ночь на 28 июня уничтожено 6 дронов-камикадзе

Российская Федерация сегодня ночью нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Противовоздушной обороной шесть дронов-камикадзе уничтожены.

Противник не только обстрелял наши позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня около 20 раз, но и нанес 2 ракетных и 44 авиационных удара в течение суток. Это привело к разрушению инфраструктуры и пострадавшим среди мирного населения.

На трех основных направлениях фронта за сутки произошло около 20 боевых столкновений. Ситуация в регионах

Российские оккупанты продолжают сосредотачиваться на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются бои. Произошло около 20 столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудар вблизи села Русская Лозовая Харьковской области. Совершил минометные и артобстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, это Леоновка Черниговскеовка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Колодязное, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупант совершил бесполезные наступательные действия в районе Раздолевки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звановки и Выемки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов - Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безрезультатное наступление вблизи Орехово-Василевки, Богдановки, Белой Горы и нанес авиаудар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От российских артобстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ пыталась вести наступательные действия в районе Авдеевки, там же нанесла авиационный удар - все напрасно. Совершила артиллерийские обстрелы по не менее 10 населенных пунктов. Пострадали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки РФ вблизи города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, в том числе Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Вольное Поле, Сторожевое, Благодатное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска сосредотачиваются на недопущении продвижения Сил обороны. Враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области, совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львово, Ивановка, Надднепрянское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

ВСУ уничтожают места сосредоточения и пункты управления армии РФ

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по местам сосредоточения войск противника, 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам и один удар по пункту управления врага. Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.

  • Напомним, что 27 июня оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску на Донетчине, попав, в частности, в заведение общественного питания. 11 человек погибли.
  • Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала , что россияне активизировали обстрелы возле Кинбурнской косы. Оккупанты преследуют две цели, одна из которых состоит в том, чтобы Николаевщина не вошла в "зерновое соглашение".
Россия
Краматорск
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
Читайте также:
Олександр Лукашенко
28 июня, 2023 среда
ISW ответил, как Лукашенко может использовать ЧВК Вагнера
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
28 июня, 2023 среда
В случае подрыва россиянами ЗАЭС эвакуация коснется нескольких областей, - Лубинец
Єнс Столтенберг
28 июня, 2023 среда
Столтенберг о членстве Украины в Альянсе: Путин не имеет права вето на расширение НАТО
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.75
    Покупка 36.75
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
21:05
Наступление, ситуация на фронте и потребности ВСУ: Залужный пообщался с Милли
20:40
Обновлено
Золото в пулевой стрельбе и прыжках в воду: как Украина выступает на Европейских играх 28 июня
20:36
Агентство ФСБ и минирование химзавода "Титан" оккупантами: движение АТЕШ рассказало о ситуации в Армянске
20:17
Продавали автоматы, гранатометы и боеприпасы: в Киевской области задержали торговцев оружием
20:07
OPINION
Демоны-улучшители
20:00
"Безвозвратная эвакуация": Никопольская РВА опровергла фейк, который распространяют в сети
20:00
Обзор
Победные новости 490-го дня войны: ВСУ разбили три роты врага на Таврическом направлении, а Минюст начал "главную санкционную битву"
19:43
Обновлено
Подготовка к саммиту НАТО, ситуация на фронте, евроинтеграция и Формула мира: Зеленский в Киеве встретился с президентами Литвы и Польши
19:18
"Ану оделся бегом!": Залужный отругал главного сержанта "Магуры" Маркуса
19:11
"Главная санкционная битва": Минюст подал в ВАКС иск о взыскании активов росолигархов
18:41
Выбран новый руководитель АРМА
18:22
Эксклюзив
Олег Дунда
Если в Красноярске появится несколькотысячное бандформирование, которое захватит власть, – Москва этому не помешает, – нардеп Дунда
18:21
OPINION
Дарина Вдовенко против суперзвезды Lobodы. Как ужиться с этими двумя мирами
18:05
Эксклюзив
Пригожин является агентом ФСБ, выполнявшим задачи по смене Путина, - политолог Фельштинский
18:00
OPINION
Российские пропагандисты добрались до школ
17:45
Прокурор, сдававший врагу позиции ВСУ в Николаевской области, получил пожизненное заключение
17:24
Производитель алкоголя Bacardi, обещавший уйти из РФ, увеличил прибыль филиала втрое, - СМИ
17:24
Обновлено
Ракетный удар РФ по Краматорску: количество погибших возросло до 11
17:19
Украина обсудила с британской компанией дальнейшее уменьшение мировой зависимости от ядерного топлива из РФ
17:11
Уволили начальника Одесского ТЦК Борисова, у которого нашли элитное жилье в Испании
17:07
Во время работ в поле на Херсонщине на российской мине подорвался комбайн
16:53
Песков и Путин
"Армия и народ были с Путиным во время мятежа": Песков запустил новый нарратив роспропаганды
16:47
В Голой Пристани оккупанты обустраивают склады награбленного имущества и разбирают автомашины на запчасти
16:38
В Белоруссии предложили принудительно лечить педофилов: химическую кастрацию можно будет пройти добровольно
16:36
Андрей Ярмоленко
Луческу сформировал список футболистов, которые поедут на сборы "Динамо"
16:36
Предложение переименовать Запорожье носит рекомендательный характер, - Нацкомиссия по стандартам языка
16:27
Призывал сдаваться и сбежал в РФ: экс-председателю сельсовета в Киевской области объявили подозрение
16:24
В МИД Китая сдержанно отреагировали на слова посла в ЕС о границах Украины 1991 года
16:23
Чтобы не попали в РФ или Белоруссию: Литва на год запретила транзит товаров двойного назначения
16:18
Эксклюзив
Оккупанты пытаются использовать путь через Армянск, но он слишком близок к позициям ВСУ, - Гуменюк
16:14
На ВДНХ в Киеве уничтожили уникальное мозаичное панно. В МКИП и ДСНС отреагировали
16:10
Комитет Национальной премии "Кіноколо" объявил набор кинокритиков
16:07
Россияне активизировали обстрелы у Кинбурнской косы, чтобы Николаевщина не вошла в "зерновое соглашение", – Гуменюк
16:05
OPINION
Чего боится Орбан?
15:42
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против РФ
15:42
Обновлено
NYT: Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России. В Кремле отреагировали
15:41
Парламент разрешил военным использовать автомобили с правосторонним рулем
15:36
Зеленский поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса в Украине
15:30
Украинская "Мавка" стартует в кинопрокате Сербии и Черногории
15:25
Инфографика
АЗС
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизтопливо
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV