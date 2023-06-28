Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Российские оккупанты приняли меры по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в некоторых населенных пунктах Херсонской области, которые оказались под их контролем после подрыва Каховской ГЭС, и вспышки вирусных болезней. Рашисты заставили коммунальщиков расчищать обрушения и собирать трупы.

24 и 25 июня найдено более 60 тел. Командование российских оккупационных войск скрыло реальное количество жертв, похоронив погибших в братских могилах без ДНК-тестирования и каких-либо памятных знаков.

Работа украинской ПВО: в ночь на 28 июня уничтожено 6 дронов-камикадзе

Российская Федерация сегодня ночью нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Противовоздушной обороной шесть дронов-камикадзе уничтожены.

Противник не только обстрелял наши позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня около 20 раз, но и нанес 2 ракетных и 44 авиационных удара в течение суток. Это привело к разрушению инфраструктуры и пострадавшим среди мирного населения.

На трех основных направлениях фронта за сутки произошло около 20 боевых столкновений. Ситуация в регионах

Российские оккупанты продолжают сосредотачиваться на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются бои. Произошло около 20 столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудар вблизи села Русская Лозовая Харьковской области. Совершил минометные и артобстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, это Леоновка Черниговскеовка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Колодязное, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупант совершил бесполезные наступательные действия в районе Раздолевки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звановки и Выемки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов - Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безрезультатное наступление вблизи Орехово-Василевки, Богдановки, Белой Горы и нанес авиаудар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От российских артобстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ пыталась вести наступательные действия в районе Авдеевки, там же нанесла авиационный удар - все напрасно. Совершила артиллерийские обстрелы по не менее 10 населенных пунктов. Пострадали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки РФ вблизи города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, в том числе Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Вольное Поле, Сторожевое, Благодатное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска сосредотачиваются на недопущении продвижения Сил обороны. Враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области, совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львово, Ивановка, Надднепрянское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

ВСУ уничтожают места сосредоточения и пункты управления армии РФ

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по местам сосредоточения войск противника, 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам и один удар по пункту управления врага. Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.