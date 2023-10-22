На оккупированной Херсонской области есть дефициты продовольствия и товаров первой необходимости, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Худшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе, где теперь существенно ощутим дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости", - говорится в заявлении.

Оккупационные власти обостряют общественно-экономическую напряженность до критического уровня.

Сообщается, что Силы обороны и Движение сопротивления не сдаются и борются за освобождение украинской земли от оккупантов и коллаборантов.

Сопротивление призывает жителей оккупированного региона не терять надежды и помнить, что только победа над оккупантом принесет мир, безопасность и социально-экономическую стабильность.

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