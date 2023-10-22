На оккупированной Херсонской области есть дефициты продовольствия и товаров первой необходимости, - Центр нацсопротивления
На территории временно оккупированной Херсонской области российские войска создали медицинский кризис и голод мирного населения
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Худшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе, где теперь существенно ощутим дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости", - говорится в заявлении.
Оккупационные власти обостряют общественно-экономическую напряженность до критического уровня.
Сообщается, что Силы обороны и Движение сопротивления не сдаются и борются за освобождение украинской земли от оккупантов и коллаборантов.
Сопротивление призывает жителей оккупированного региона не терять надежды и помнить, что только победа над оккупантом принесет мир, безопасность и социально-экономическую стабильность.
Сообщить о враге или предателе можно по ссылке .
- На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики провели рейд по селам, во время которого брали отпечатки пальцев у местных жителей.
- Кроме того, в Херсонской области рашисты создали "отдел Азово-Черноморского управления росрыболовли", что фактически является управлением браконьеров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное