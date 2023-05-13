На оккупированной Херсонщине захватчики размещают администрации в многоэтажных домах, прикрываясь людьми, - Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что все оккупационные администрации Херсонщины переехали как можно дальше от линии фронта
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Все оккупационные администрации находятся сейчас на Арабатской Стрелке - это чуть дальше от Геническа, где-то в 150 км от Днепра, от линии фронта. Там оккупанты обустроили свои оккупационные администрации и свозили их из всех оккупированных городов левобережной Херсонщины", - отметил Хлань.
По словам депутата Херсонского областного совета, захватчики разместили в оккупированных городах Херсонщины представительства своих администраций.
"Администрации выехали из Скадовска и переместились на Арабатскую Стрелку. А свои фейковые представительства администраций, то есть небольшие офисы, оккупанты продолжают содержать во всех оккупированных городах Херсонщины. Но сейчас их располагают не в админзданиях, а в многоэтажных домах и отделениях бывших банков" , – подчеркнул Хлань.
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