Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Все оккупационные администрации находятся сейчас на Арабатской Стрелке - это чуть дальше от Геническа, где-то в 150 км от Днепра, от линии фронта. Там оккупанты обустроили свои оккупационные администрации и свозили их из всех оккупированных городов левобережной Херсонщины", - отметил Хлань.

По словам депутата Херсонского областного совета, захватчики разместили в оккупированных городах Херсонщины представительства своих администраций.

"Администрации выехали из Скадовска и переместились на Арабатскую Стрелку. А свои фейковые представительства администраций, то есть небольшие офисы, оккупанты продолжают содержать во всех оккупированных городах Херсонщины. Но сейчас их располагают не в админзданиях, а в многоэтажных домах и отделениях бывших банков" , – подчеркнул Хлань.