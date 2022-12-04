Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты угрожают родителям на временно оккупированной территории Херсонщины: они уверяют, что лишат родительских прав, если дети не будут учиться в школах с российской программой.

Также пресс-служба Генштаба информирует о случаях мародерства во временно занятых городах и селах Украины.

Из магазинов Новой Каховки военные РФ вывозят товары и оборудование, "включая морозильные камеры и кассовые аппараты".

В Новониколаевке, Запорожская область, около ста захватчиков проверяли местных жителей: 2 декабря они изъяли у жителей личные ценные вещи и бытовую технику.

Напомним, Национальная полиция Херсонской области 16 ноября открыла 18 уголовных производств по преступлениям россиян и местных, которые с ними сотрудничали. Сообщается о запугивании местных коллаборантов и мародерстве жилых домов.

20 ноября стало известно, что в Мирненской громаде Херсонщины военные РФ врывались в дома, где живут школьники: они хотели выяснить, не учатся ли дети в украинских школах онлайн.

28 ноября Скадовский горсовет отчитывался, что российские военные захватывают жилье жителей Скадовской громады, заселяются в дома и мародерят. Местные власти пытаются вести учет по таким преступлениям.

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