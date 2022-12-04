На оккупированной Херсонщине военные РФ заставляют отдавать детей в школы с российской программой
Захватчики заставляют родителей отдавать своих детей в школы с российской программой обучения в городах и селах временно оккупированной Херсонской области
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Оккупанты угрожают родителям на временно оккупированной территории Херсонщины: они уверяют, что лишат родительских прав, если дети не будут учиться в школах с российской программой.
Также пресс-служба Генштаба информирует о случаях мародерства во временно занятых городах и селах Украины.
Из магазинов Новой Каховки военные РФ вывозят товары и оборудование, "включая морозильные камеры и кассовые аппараты".
В Новониколаевке, Запорожская область, около ста захватчиков проверяли местных жителей: 2 декабря они изъяли у жителей личные ценные вещи и бытовую технику.
- Напомним, Национальная полиция Херсонской области 16 ноября открыла 18 уголовных производств по преступлениям россиян и местных, которые с ними сотрудничали. Сообщается о запугивании местных коллаборантов и мародерстве жилых домов.
- 20 ноября стало известно, что в Мирненской громаде Херсонщины военные РФ врывались в дома, где живут школьники: они хотели выяснить, не учатся ли дети в украинских школах онлайн.
- 28 ноября Скадовский горсовет отчитывался, что российские военные захватывают жилье жителей Скадовской громады, заселяются в дома и мародерят. Местные власти пытаются вести учет по таким преступлениям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное