На оккупированной Херсонщине россияне используют новые методы устрашения, - журналист
В оккупированной части Херсонской области сейчас похищают и избивают подростков, женщин. Также в одном из сел россияне устроили репрессии, чтобы запустили школу
Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист из Херсона Олег Батурин.
"В селе Тавричанка оккупанты 9 марта наконец-то открыли учебный год. Это большое село на левобережной Херсонщине. Они смогли открыть школу и они очень бодро прорапортовали. Детей там гораздо меньше, чем раньше", - рассказал он.
По словам Батурина, для того чтобы запустить эту школу оккупанты устроили репрессии в селе.
"Они буквального каждого учителя уговаривали приходить на работу. Тех, кто отказывался, вывозили в поля с мешками на головах и там просто оставляли. Люди были вынуждены сутки, двое суток без телефона, не зная дороги, добираться домой. В других селах есть показания, что подростков похищают - бьют и пытают. Обвиняют их в помощи ВСУ. Очень страдают местные женщины, их в некоторых селах по ночам вывозят, бьют и утром отпускают. Новые методы устрашения на оккупированной Херсонщине сейчас происходят", - сказал он.
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