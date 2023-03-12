На оккупированной Херсонщине россияне используют новые методы устрашения, - журналист

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист из Херсона Олег Батурин.

"В селе Тавричанка оккупанты 9 марта наконец-то открыли учебный год. Это большое село на левобережной Херсонщине. Они смогли открыть школу и они очень бодро прорапортовали. Детей там гораздо меньше, чем раньше", - рассказал он.

По словам Батурина, для того чтобы запустить эту школу оккупанты устроили репрессии в селе.

"Они буквального каждого учителя уговаривали приходить на работу. Тех, кто отказывался, вывозили в поля с мешками на головах и там просто оставляли. Люди были вынуждены сутки, двое суток без телефона, не зная дороги, добираться домой. В других селах есть показания, что подростков похищают - бьют и пытают. Обвиняют их в помощи ВСУ. Очень страдают местные женщины, их в некоторых селах по ночам вывозят, бьют и утром отпускают. Новые методы устрашения на оккупированной Херсонщине сейчас происходят", - сказал он.