На оккупированной Херсонщине коллаборанты готовятся к "выборам", - ОК "Юг"
На временно оккупированной левобережной части Херсонской области местные предатели и коллаборанты готовятся к участию в так называемых выборах, которые РФ планирует провести осенью
Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Владислав Назаров написал в telegram.
"Предатели и коллаборанты на левобережной части Херсона готовятся к участию в незаконных выборах, которые Россия планирует провести здесь осенью 2023 года", - отмечает он.
По словам Назарова, три российские партии - "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР - зарегистрировали региональные отделения с юридическими адресами в Геническе и Мелитополе.
"Однако и для них то ли не хватило местных коллаборантов, то ли им не доверяют, потому что в нескольких регионалках "руководителей" десантировали из России и оккупированного Крыма", - добавляет он.
- Ранее сообщалось, что ставленники РФ планируют провести "выборы" на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности, в Мелитополе.
- Также российские захватчики готовят манипуляции во время так называемых первых выборов на временно оккупированной территории Луганской области, хотят разрешить "голосовать" за границей.
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