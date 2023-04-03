Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Владислав Назаров написал в telegram.

"Предатели и коллаборанты на левобережной части Херсона готовятся к участию в незаконных выборах, которые Россия планирует провести здесь осенью 2023 года", - отмечает он.

По словам Назарова, три российские партии - "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР - зарегистрировали региональные отделения с юридическими адресами в Геническе и Мелитополе.

"Однако и для них то ли не хватило местных коллаборантов, то ли им не доверяют, потому что в нескольких регионалках "руководителей" десантировали из России и оккупированного Крыма", - добавляет он.