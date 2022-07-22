Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг"

В Херсонской области боевые действия продолжаются в громадах Бериславского, Каховского и Херсонского районов.

"Жители территорий, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольским, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец. Ежедневно из-за установленных мин гибнет скот, который из-за отсутствия воды и эвакуации были вынуждены выпустить местные жители", - пишут в "Юге".

22 июля на окраине Херсона раздался мощный взрыв.

Во временно оккупированном Херсоне российские военные проводят тщательную проверку жителей и ищут оружие.

За ночь, с 21 на 22 июля, украинская артиллерия уничтожила РСЗО "Град" и гаубицу "Мста-С" оккупантов на южном фронте.

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