На оккупированной Донетчине усугубляется социально-экономический кризис: ЦНС назвал причины
На временно оккупированных территориях Донецкой области все больше обостряется социально-экономическая ситуация в результате ряда факторов
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что большинство промышленных объектов во временно оккупированных населенных пунктах Донбасса либо не работают, либо переведены на 4-дневные рабочие недели. При этом увеличивается задолженность по выплате заработной платы.
По словам ЦНС, причина тому:
- мобилизация большинства работников;
- преимущество, которое предоставляют оккупанты конкурентам из РФ;
- отсутствие рынков сбыта
Как добавляют в Центре нацсопротивления, в результате падения уровня жизни россияне делают жителей региона еще более зависимыми от окупантов, которые выдают 10 тысяч рублей выплат в обмен на паспорт.
- Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается усложненная ситуация по обеспечению региона пресной водой.
- Также, как отмечал ЦНС 23 августа, рашисты там строят полигоны для мусора из Ростовской области, страдающей от экологического кризиса.
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