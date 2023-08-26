На оккупированной Донетчине усугубляется социально-экономический кризис: ЦНС назвал причины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что большинство промышленных объектов во временно оккупированных населенных пунктах Донбасса либо не работают, либо переведены на 4-дневные рабочие недели. При этом увеличивается задолженность по выплате заработной платы.

По словам ЦНС, причина тому:

мобилизация большинства работников;

преимущество, которое предоставляют оккупанты конкурентам из РФ;

отсутствие рынков сбыта

Как добавляют в Центре нацсопротивления, в результате падения уровня жизни россияне делают жителей региона еще более зависимыми от окупантов, которые выдают 10 тысяч рублей выплат в обмен на паспорт.