Об этом в утренней сводке 21 февраля передает Генштаб ВСУ.

Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.

В частности, работникам бюджетных организаций доказано под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости получения гражданства Российской Федерации.

Работники бюджетной сферы, которые до 01 июля не получат паспорта РФ, будут уволены с занимаемых должностей.

ВСУ сбили 3 беспилотника, а также поразили батарею РСЗО и несколько районов скопления захватчиков

Авиация Сил обороны в сутки, 20 февраля, нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также украинские защитники сбили 3 БПЛА типа "Ланцет".

А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.

Силы обороны отразили атаки врага в трех областях

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка - Луганской и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Россия нанесла 6 ракетных, 28 авиационных ударов и совершила 86 обстрелов с РСЗО

В течение 20 февраля противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате огня российских окупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и раненые.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Вражеские войска ведут обстрелы в разных регионах и сосредоточены на наступлении по 5 направлениям

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Елине Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье Сумской области, а также более 25 районов населенных пунктов на Харьковщине.

Среди них – Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двуречная и Купянск. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории Российской Федерации.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Белогоровка в Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области.

Нанес авиаудары в районах Белогоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийское влияние испытали более 30 населенных пунктов.

В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Также враг нанес авиационных ударов неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Времевку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное на Запорожье.

В Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов.

Среди них – Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.