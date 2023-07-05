На оккупированной Донетчине обострилась ситуация с угольной промышленностью, отрасль на грани краха, - ЦНС
На оккупированных территориях Донецкой области финансовые сложности у российской администрации вызывают обострение проблем в угольной промышленности
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупационная администрация не способна обеспечить надлежащее социально-экономическое состояние вверенных хозяевами в Кремле земель, в связи с чем терпит крах очередной экономический сектор - угольная промышленность", - говорится в сообщении.
Анализ информации из открытых источников, а также сообщения от партизан свидетельствуют о том, что на большинстве предприятий имеются огромные задолженности по выплатам заработной платы.
Кроме того, там наблюдается критическое падение уровня добычи руды, происходит перманентный процесс сокращения персонала, а также отсутствуют квалифицированные кадры для замены уволенных или мобилизованных сотрудников.
По данным ЦНС, в Донецкой области фиксируется критическая ситуация с основными имущественными фондами, оборудованием и расходными материалами, из-за чего в ближайшей перспективе угольная отрасль окажется под угрозой существования.
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