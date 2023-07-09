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На оккупированной части Херсонщины россияне превращают дома эвакуированных людей в казармы, - Чубаров

9 июля, 2023 воскресенье
22:36
Война с Россией

В Геническом районе Херсонщины оккупанты заселяются в дома эвакуируемых людей

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Эспрессо.

"Люди очень запуганы. Во всех домах, откуда уехали люди, независимо от того, покинули дома под присмотром родственников или соседей, время от времени проводят рейды российские военные. Они все заняты под казармы", - подчеркнул он.

Рефат Чубаров отметил, что в каждом частном доме проживает от 10 до 15 периодически меняющихся оккупантов.

"Это очень тяжелый удар по людям", - добавил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

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