На оккупированной части Херсонщины Россия грозится депортировать тех, кто отказывается от паспорта РФ

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты ходят по селам и "агитируют" получать вражескую макулатуру. Также, кроме депортации, оккупанты угрожают местному населению не пропускать через блок-посты с украинским паспортом", - рассказали в ЦНС.