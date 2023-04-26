На оккупированной части Херсонщины Россия грозится депортировать тех, кто отказывается от паспорта РФ
Во временно оккупированных районах Херсонской области россияне угрожают депортировать тех, кто отказывается получать паспорт РФ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Оккупанты ходят по селам и "агитируют" получать вражескую макулатуру. Также, кроме депортации, оккупанты угрожают местному населению не пропускать через блок-посты с украинским паспортом", - рассказали в ЦНС.
- 26 апреля россияне отчитались о создании координационного совета "движение первых", отвечающего за идеологическую обработку школьников на Херсонщине.
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