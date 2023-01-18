На оккупированной части Херсонщины пропал сигнал украинских телеканалов, - глава Херсонского облсовета Самойленко
На временно оккупированной территории Херсона россияне глушат сигнал украинских телеканалов и мобильную связь
Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире Еспресо.
"Согласно поступающей в последние дни информации, то на временно оккупированной российскими захватчиками территории, исчез сигнал украинских телеканалов. Очень плохая связь мобильных операторов. Если и есть, то только благодаря интернету", - подчеркнул он.
В то же время на территориях Херсонщины, подконтрольных украинским властям, связь, телевидение и радиовещание работают в штатном режиме.
"Пытаемся сегодня (18 января, - ред.) установить причину. Наши коллеги из телерадиопередающих компаний пытаются возобновить связь, по крайней мере, перебить те "глушилки", которые устанавливают оккупанты", - отметил Александр Самойленко.
- Днем 17 января РФ обстреляла предприятие критической инфраструктуры в деоккупированном Херсоне. Прошло без пострадавших.
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