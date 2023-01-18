Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире Еспресо.

"Согласно поступающей в последние дни информации, то на временно оккупированной российскими захватчиками территории, исчез сигнал украинских телеканалов. Очень плохая связь мобильных операторов. Если и есть, то только благодаря интернету", - подчеркнул он.

В то же время на территориях Херсонщины, подконтрольных украинским властям, связь, телевидение и радиовещание работают в штатном режиме.

"Пытаемся сегодня (18 января, - ред.) установить причину. Наши коллеги из телерадиопередающих компаний пытаются возобновить связь, по крайней мере, перебить те "глушилки", которые устанавливают оккупанты", - отметил Александр Самойленко.

Днем 17 января РФ обстреляла предприятие критической инфраструктуры в деоккупированном Херсоне. Прошло без пострадавших.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb