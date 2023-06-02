На оккупированном Запорожье взорвали автомобиль с 4 коллаборантами, - мэр Мелитополя Федоров
Вечером пятницы, 2 июня, во временно оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали авто с коллаборантами
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
"Колаборантам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, вместо этого немного не добрались - авто с четырьмя поклонниками кремля взлетело в воздух прямо у пункта назначения", - пишет Федоров.
По словам мэра Мелитополя, в автомобиле также находился местный бизнесмен Давидюк, владелец кафе "Гетман", где кормят рашистов.
"Уточняем информацию, кто выжил, а кто отдохнет уже на концерте Кобзона", - добавил Федоров.
- 1 июня Генштаб сообщил, что враг во временно оккупированном Мелитополе разместил базу военных вместе с техникой прямо на территории Александро-Невского собора.
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