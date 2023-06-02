На оккупированном Запорожье взорвали автомобиль с 4 коллаборантами, - мэр Мелитополя Федоров

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"Колаборантам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, вместо этого немного не добрались - авто с четырьмя поклонниками кремля взлетело в воздух прямо у пункта назначения", - пишет Федоров.

По словам мэра Мелитополя, в автомобиле также находился местный бизнесмен Давидюк, владелец кафе "Гетман", где кормят рашистов.

"Уточняем информацию, кто выжил, а кто отдохнет уже на концерте Кобзона", - добавил Федоров.