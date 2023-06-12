На оккупированном левобережье Херсона люди ходят под оружием, их не выпускают и готовят к депортации, - депутат Херсонского горсовета
Оксана Погомий, депутат Херсонского городского совета, призвала разглашать по всему миру о геноциде и экоциде в оккупированной части Херсонской области
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Очень грустно, потому что на левобережье оккупированной Херсонщины готовят депортацию людей, никого не выпускают, стреляют в спину тем, кто пытается вывезти пострадавших от наводнения. Происходит геноцид на левобережье и вообще экоцид области. Надо разглашать это по всему миру, делать все, что только можно, потому что продолжают погибать люди.То, что погибшие люди плавают в реке – это правда. Я общаюсь с людьми из населенных пунктов Олешки, Голая Пристань, Кардашинка. И то, что в Кардашинке оккупанты сказали, что или люди берут российские паспорта и их вывозят, или будут расстреляны – это правда, там уже нечего есть и туда никто не будет везти еду. расстрелять", - рассказала депутат Херсонского городского совета.
Оксана Погомий добавила, что люди самоорганизовались и делятся друг с другом вещами.
Ситуация с подтоплением
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.
По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см, а в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.
В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.
Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.
Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В то же время в Херсоне уровень воды в Днепре превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.
За ночь уровень воды на Херсонщине и в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился .
11 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что уровень затопления на Херсонщине и Николаевской области продолжает снижаться .
- Волонтеры и местные жители рассказали Еспресо о ситуации в затопленных Олешках: россияне стреляют по лодкам, убивают животных и берут $100 за эвакуацию.
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