English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией На оккупированном Донбассе мобилизовали почти всех мужчин, - разведка

На оккупированном Донбассе мобилизовали почти всех мужчин, - разведка

29 сентября, 2022 четверг
11:40
война с Россией

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс- служба ГУР .

"Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке, после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию", - отметил Скибицкий.

По его словам, задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество. Он назвал угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокой".

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - заметил он.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
  • Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста немедленно эвакуироваться из города, поскольку оккупанты будут отправлять их на войну с Украиной.
  • 22 сентября стало известно, что в Херсонской и Запорожье призывают жителей оккупированных территорий эвакуироваться в связи с опасностью проведения армией РФ мобилизации населения на войну против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Донбасс
мобилизация
ОРДЛО
Читайте также:
27 сентября, 2022 вторник
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной на новых условиях
Бутусов
Автор
28 сентября, 2022 среда
Контрнаступление ВСУ: Россияне в Лимане попали в оперативное окружение
28 сентября, 2022 среда
Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ отбросят РФ на позиции 23 февраля и войдут в Крым
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.82
    Покупка 40.82
    Продажа 41.77
  • EUR
    Покупка 39.09
    Продажа 40.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 сентября
12:35
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Полиция Грузии пыталась вытолкнуть из нейтральной зоны границы с РФ жителей Крыма, - Чубаров
12:33
Эксклюзив
Военные должны плавно переходить из мира войны в мир мира через реабилитацию, а не резкий возврат домой, - психотерапевт
12:27
Офис генпрокурора
Разрабатывал план оккупации Мариуполя и руководил штурмом Азовстали: в Украине объявили подозрение российскому генералу
12:19
В России захотели экстрадиции освобожденных из плена "Азовцев"
12:14
Россияне обстреляли ракетами Краматорск, по меньшей мере 11 человек ранены
12:13
Эксклюзив
Идет распад российской империи, в которой авторитарная идеология граничит с фашизмом, – политолог Димаш Альджанов
12:09
В Херсоне оккупанты захватили предприятие по пошиву одежды, - полиция
12:07
Украина получила полмиллиарда евро грантовых средств от ЕС
12:05
За сутки на Харьковщине три района подверглись обстрелам, еще в одном на мине взорвался мужчина
12:00
Эксклюзив
Для психологической подготовки важно проговаривать, что мы воюем не с людьми, а с уродами, – психотерапевт
11:45
Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: 10 прилетов
11:32
Эксклюзив
Сергей Згурец
Надо учитывать увеличение количества военных РФ, даже несмотря на низкий уровень их подготовки, - Згурец
11:30
Финляндия в ночь на 30 сентября планирует закрыть границу для российских туристов, - СМИ
11:20
Организовал беспорядки Антимайдана 2 мая 2014 года в Одессе: будут судить заместителя экс-главы областной милиции
11:20
Один опытный на пятерых "новичков": РФ перебросит 20 тыс. мобилизованных военных в Беларусь, - Минобороны
11:13
Из РФ с начала мобилизации сбежало больше россиян, чем было вовлечено в вторжение в Украину в феврале, - разведка Британии
11:02
Умер исполнитель хита Gangsta's Paradise рэпер Кулио
10:59
Эксклюзив
Ограничение цены на нефть из РФ – это по меньшей мере минус 15% дохода в бюджете оккупанта, – советник Зеленского Устенко
10:58
На освобожденной от россиян Харьковщине обнаружили тела семьи азербайджанцев, - СМИ
10:37
флаг России
"Прекратят террор - статус отменят": Группа Ермака-Макфола объяснила особенности признания РФ государством-спонсором терроризма
10:19
Pfizer вакцина
Украина получила от Швеции более 501 тыс. доз ковид-вакцины Pfizer/BioNTech
10:13
Россияне обстреляли Криворожчину кассетными снарядами, ранены 13 человек
10:08
Сергей Руденко
Национальная идея россиян - на@бенится и что-то спиzдить
10:02
Эксклюзив
Улица Рекунова. Гостомель
На сегодняшний день в Гостомеле зафиксировано более 460 преступлений против гражданских, совершенных оккупационной армией РФ, - прокуратура Киева
10:01
Генштаб показал, как Британия учит украинских военных побеждать
10:00
PR
Украинки создали первое издательство исключительно украиноязычных электронных книг
09:58
Инфографика
Курс валют сегодня: евро упал в цене
09:51
Инфографика
На фото потери россиян
Около 58 580 военных, 2325 танков и 995 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:51
В целом из "Северных потоков" после взрывов обнаружили четыре утечки газа, - береговая охрана Швеции
09:41
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ контролируют переправы и в ближайшее время российские военные не смогут убежать на левый берег Днепра, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
09:31
Россияне убили 396 детей и ранили более 779 за время полномасштабной войны против Украины
09:31
Андрей Ермак
Украина не забудет и накажет РФ за попытки повторить геноцид, - Ермак
09:25
Обновлено
В одном из районов оккупированного Мелитополя прогремел взрыв: горело авто местной коллаборантки Шапуровой
09:23
Бабий Яр
Бабий Яр. 29 сентября чествуют годовщину трагедии
09:09
Венгрия в очередной раз заблокировала санкции против патриарха Кирилла, - СМИ
09:03
Оккупанты обстреляли Никополь из "градов" и артиллерии: повреждены дома и хозяйственные постройки
08:44
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 6 гражданских, еще 4 ранили
08:31
ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов и нанесли удары по пяти пунктам россиян
08:13
Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву
07:49
Оккупанты отправили на Херсонщину 2 тыс. мобилизованных из Крыма
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV