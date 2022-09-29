Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс- служба ГУР .

"Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке, после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию", - отметил Скибицкий.

По его словам, задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество. Он назвал угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокой".

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - заметил он.