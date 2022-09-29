На оккупированном Донбассе мобилизовали почти всех мужчин, - разведка
На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс- служба ГУР .
"Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке, после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию", - отметил Скибицкий.
По его словам, задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество. Он назвал угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины "очень высокой".
"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - заметил он.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста немедленно эвакуироваться из города, поскольку оккупанты будут отправлять их на войну с Украиной.
- 22 сентября стало известно, что в Херсонской и Запорожье призывают жителей оккупированных территорий эвакуироваться в связи с опасностью проведения армией РФ мобилизации населения на войну против Украины.
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