На оккупированном берегу Каховского водохранилища прогремел взрыв, - Никопольская РВА
В четверг, 16 февраля, на оккупированном Россией берегу Каховского водохранилища поднялся большой столб дыма, вероятно, в результате масштабного взрыва
Об этом сообщил в Telegram глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
Глава военной администрации предположил, что взорвались боеприпасы оккупантов.
"Сегодня, на противоположном берегу неожиданно поднялся огромный столб белого дыма. Сейчас есть две версии, которые проверяют соответствующие службы. Первая – конклав выбрал нового понтифика. Вторая – произошла масштабная детонация боекомплекта орков на противоположном берегу водохранилища. В любом случае, не будет лишним поблагодарить Силы обороны Украины", - написал Евтушенко.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном Энергодаре партизаны взорвали автомобиль полицейского-коллаборанта.
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