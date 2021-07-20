На огромном ускорителе корабля Starship впервые включили три двигателя
SpaceX впервые включили двигатели на огромном ускорителе корабля Starship во время испытаний в южном Техасе
Об этом сообщает ЛИГА.Новосты .
Сначала на короткое время включили всего три двигателя Raptоr.
Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что на ускорителе будет 33 двигатели примерно по 230 тонн тяги на уровне моря каждый, все Raptоr будут одинаковыми, но внешнее их кольцо из 20 штук сделают неподвижным, без кардана и поводов вектора тяги.
Эта степень используют, вероятно, только для наземных тестов. Как уточнил Маск в комментарии в Twitter, в зависимости от прогресса с B4 "можем попробовать сделать тест с девятью двигателями на В3".
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