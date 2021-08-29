На огонь артиллерии по Авдеевке наши не отвечали. Без решения Зеленского это было бы невозможно, - Андрей Белецкий
Военный и политический деятель Андрей Белецкий раскрыл подробности обстрела города Авдеевка Донецкой области, который имел место утром субботы, 28 августа 2021 года
Об этом передает Еспресо.TV .
"Город не обстреливали из артиллерии с 2017 года.
На этот раз отмазаться тем, что наши отвечали на обстрелы, не получится: весь город слышал, что с украинской стороны не было ни одного выстрела", - отметил Белецкий.
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"Нет сомнений, что без влияния верховного главнокомандующего здесь не обошлось. Приказ "терпеть" - вполне в его стиле", - добавил военный.
Кроме того, он отметил, что в ТКГ "посоветовали украинским бойцам и местным жителям" готовиться морально и ситуативно "к еще большим обстрелам".
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- Напомним, оппозиция обвиняет президента Владимира Зеленского в отводе с линии фронта контрснайперских групп, из-за чего от огня российских снайперов постоянно гибнут защитники Украины.
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