На огонь артиллерии по Авдеевке наши не отвечали. Без решения Зеленского это было бы невозможно, - Андрей Белецкий

Об этом передает Еспресо.TV .



"Город не обстреливали из артиллерии с 2017 года.



На этот раз отмазаться тем, что наши отвечали на обстрелы, не получится: весь город слышал, что с украинской стороны не было ни одного выстрела", - отметил Белецкий.



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"Нет сомнений, что без влияния верховного главнокомандующего здесь не обошлось. Приказ "терпеть" - вполне в его стиле", - добавил военный.



Кроме того, он отметил, что в ТКГ "посоветовали украинским бойцам и местным жителям" готовиться морально и ситуативно "к еще большим обстрелам".



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Напомним, оппозиция обвиняет президента Владимира Зеленского в отводе с линии фронта контрснайперских групп, из-за чего от огня российских снайперов постоянно гибнут защитники Украины.