На официальный сайт государства Ukraine.ua осуществили кибератаку, сейчас работа ресурса возобновлена, - МИД
Министерство иностранных дел Украины сообщило о кибератаке на официальный сайт Украины Ukraine.ua, которая произошла в ночь на 26 января
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"В результате атаки сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. По состоянию на 13:00 (26 января - ред.) доступ к сайту возобновлен, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается", - говорится в сообщении.
Специалисты до сих пор работают над восстановлением полноценной работы сайта. В МИДе предупредили, что у пользователей пока могут возникать проблемы с доступом к ресурсу.
В пресс-службе напоминают, что сайт Ukraine.ua запустили 14 января 2021 года. На нем доступны материалы об Украине на семи языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.
"Это портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине - креативной, динамичной, инновационной, стране разнообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства . В Госспецсвязи заявили , что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- СБУ выявила признаки причастности РФ к кибератаке более чем на 70 госресурсов Украины и установила, что хакеры сделали это из-за взлома инфраструктуры коммерческой компании.
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