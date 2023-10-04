На официальные ресурсы МВД вернули функцию уплаты штрафа

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Министерстве отметили, что на официальных сервисах можно не только оплатить уже вынесенный штраф, но и получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Кроме того, в приложениях можно увидеть актуальную информацию о расположении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

О фиксации нарушения можно узнать с помощью:

официального сайта МВД Украины;

официального мобильного приложения МВД Украины "Штрафы ПДД" для Android и IOS ;

телеграм-бота "Штрафы ПДД" .

В МВД напомнили, что если оплатить штраф в течение 10 банковских дней с момента получения постановления можно получить скидку 50%.