На официальные ресурсы МВД вернули функцию уплаты штрафа
На официальных ресурсах Министерства внутренних дел восстановили возможность уплаты штрафа за административные нарушения ПДД, зафиксированные комплексами автоматической фиксации
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В Министерстве отметили, что на официальных сервисах можно не только оплатить уже вынесенный штраф, но и получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Кроме того, в приложениях можно увидеть актуальную информацию о расположении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
О фиксации нарушения можно узнать с помощью:
- официального сайта МВД Украины;
- официального мобильного приложения МВД Украины "Штрафы ПДД" для Android и IOS ;
- телеграм-бота "Штрафы ПДД" .
В МВД напомнили, что если оплатить штраф в течение 10 банковских дней с момента получения постановления можно получить скидку 50%.
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