На официальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге обсудят вопросы виз для россиян

Об этом сообщила спикер Европейской комиссии Анита Гиппер, сообщает " Европейская правда ".

Как говорится в сообщении, 31 августа министры иностранных дел Евросоюза обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

"Я бы хотела напомнить, что 31 августа у нас будет официальная встреча министров иностранных дел ЕС в Праге. Дискуссии там затронут также вопрос виз путешествующих в ЕС россиян", - сказала Гиппер.

Гиппер отметила, что в контексте визового вопроса Европейская комиссия продвигает скоординированный ответ на уровне ЕС.

"Сейчас дискуссии проходят на уровне ЕС и между государствами-членами, чтобы гарантировать скоординированный подход… Основываясь на последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая активность полностью не остановлена, в том числе гуманитарные случаи прорабатываются", - сказал спикер.

Как пишет "Европейская правда", спикер ЕК подчеркнула, что еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоганссон посетит Латвию и Финляндию в первую неделю сентября для дальнейших обсуждений этой темы.

Глава МИД Дании Еппе Кофод надеется , что ЕС примет совместное решение о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Около 20 правозащитных организаций Грузии требуют от властей ввести визовый режим с Россией.

11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ

Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

14 августа президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что будут введены дополнительные санкции против России, в частности Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и аннулировать их поддерживающим военную агрессию.

МИД Финляндии будет выдавать россиянам гораздо меньше виз – приоритетно для тех, кто приезжает в страну по семейным обстоятельствам или для работы.

С 18 августа в Эстонию не будут пускать россиян с выданными Эстонской Республикой визами, цель поездки которой – туризм, бизнес, спорт или культура.

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