На официальном сайте Украины появился седьмой язык – иврит

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука во время Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021.



"Мы совместно с нашими коллегами и спонсорами подготовили ивритоязычную версию сайта Ukraine.ua, который является всеобъемлющим цифровым порталом об Украине, которым интересуются потенциальные туристы, студенты, бизнес и инвесторы", - сказал он.



Дипломат подчеркнул, что сайт постоянно обновляется и поддерживается правительством и Министерством иностранных дел, и ивритоязычная версия является седьмой, в которой излагается новейшая информация об Украине.



Версия сайта на иврите доступна по ссылке.



Корнийчук добавил, что при поддержке мэра Иерусалима и правительства Израиля 16 декабря состоится торжественное празднование установления дипломатических отношений впервые в Иерусалиме.

Напомним, 31 августа 2021 года на официальном сайте Украины ukraine.ua появилась китайская языковая версия.