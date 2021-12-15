На официальном сайте Украины появился седьмой язык – иврит
На официальном сайте Украины ukraine.ua появилась седьмая языковая версия – иврит
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука во время Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021.
"Мы совместно с нашими коллегами и спонсорами подготовили ивритоязычную версию сайта Ukraine.ua, который является всеобъемлющим цифровым порталом об Украине, которым интересуются потенциальные туристы, студенты, бизнес и инвесторы", - сказал он.
Дипломат подчеркнул, что сайт постоянно обновляется и поддерживается правительством и Министерством иностранных дел, и ивритоязычная версия является седьмой, в которой излагается новейшая информация об Украине.
Версия сайта на иврите доступна по ссылке.
Корнийчук добавил, что при поддержке мэра Иерусалима и правительства Израиля 16 декабря состоится торжественное празднование установления дипломатических отношений впервые в Иерусалиме.
- Напомним, 31 августа 2021 года на официальном сайте Украины ukraine.ua появилась китайская языковая версия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.03
Покупка 27.03Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.81
- Актуальное
- Важное