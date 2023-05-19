На одном из выездов нас встречали истребители: о поездках на восток и гуманитарная помощь гражданским

Женщина с начала полномасштабного вторжения стала помогать гражданскому населению, одна из первых поехала в освобожденные Ирпень и Бучу с гуманитарной миссией.

А потом начала ездить на восток помогать военным. В настоящее время обеспечивает военных машинами, "старлинками", тактической медициной, формой и другими необходимыми вещами. А еще основная цель движения – помогать женщинам на войне. Поэтому сейчас у них идет сбор на сверхлегкие плиты для женщин-медиков.

Гандзя Морозова будет гостьей программы "Война и волонтеры".