На одном из выездов нас встречали истребители: о поездках на восток и гуманитарная помощь гражданским
19 мая в 17:00 в эфире You Tube телеканала "Еспресо" в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с волонтером движения Veteranka Гандзей Морозовой
Женщина с начала полномасштабного вторжения стала помогать гражданскому населению, одна из первых поехала в освобожденные Ирпень и Бучу с гуманитарной миссией.
А потом начала ездить на восток помогать военным. В настоящее время обеспечивает военных машинами, "старлинками", тактической медициной, формой и другими необходимыми вещами. А еще основная цель движения – помогать женщинам на войне. Поэтому сейчас у них идет сбор на сверхлегкие плиты для женщин-медиков.
Гандзя Морозова будет гостьей программы "Война и волонтеры".
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