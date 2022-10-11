На одном из полигонов РФ более 100 мобилизованных подняли бунт, - Генштаб
Генштаб во вторник, 11 октября, сообщил, что в России продолжаются бунты среди мобилизованных
Об этом заявили в facebook .
"Так, по имеющейся информации, на одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму", - говорится в сообщении.
- 11 октября ВСУ возле Токмака "накрыли" 6 российских установок С-300.
- Во вторник Генштаб подтвердил поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника в Херсонской области. По имеющейся информации, уничтожены до ста оккупантов и около тридцати единиц вооружения и военной техники.
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