На одном из пляжей Одесчины сдетонировала мина
21 июня на один из пляжей Одесчины выбросило российскую противокорабельную мину
Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.
Боеприпас сдетонировал возле села Сычавка. По данным пресс-службы Южненской громады, взрыв поразил около 100 метров вокруг боеприпаса. В расположенном рядом строительном вагончике выбило окна. На момент подрыва на пляже не было отдыхающих.
- Днем 21 июня российские оккупанты накрыли огнем жилые районы Харькова. Были зафиксированы обстрелы Индустриального района.
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