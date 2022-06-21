На одном из пляжей Одесчины сдетонировала мина

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.

Боеприпас сдетонировал возле села Сычавка. По данным пресс-службы Южненской громады, взрыв поразил около 100 метров вокруг боеприпаса. В расположенном рядом строительном вагончике выбило окна. На момент подрыва на пляже не было отдыхающих.

Днем 21 июня российские оккупанты накрыли огнем жилые районы Харькова. Были зафиксированы обстрелы Индустриального района.

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