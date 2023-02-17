На одном из отдаленных островов Тайваня приземлился китайский воздушный шар

Об этом сообщает AP со ссылкой на минобороны Тайваня.

Отмечают, что воздушный шар был обнаружен на одном из островов архипелага Мацу. Он расположен недалеко от побережья китайской провинции Фуцзянь. Острова этого архипелага Тайвань рассматривают как первую линию обороны в случае нападения Китая.

По информации минобороны Тайваня, воздушный шар перевозил оборудование, зарегистрированное на государственную электронную компанию Taiyuan Wireless First Factory Ltd., расположенную в северокитайском городе Тайюань. Информация о нем была написана на упрощенном китайском, который используют на материке. Сама компания в свою очередь подтвердила факт предоставления электроники, обнаруженной на аэростате. В то же время она отрицала его построение.

Пресс-секретарь Taiyuan отметил, что компания являлась одним из поставщиков оборудования Китайской метеорологической службе. Он добавил, что этот воздушный шар, вероятно, был одним из тех, которые ежедневно запускают для мониторинга погоды, и вылетел из прибрежного города Сямэнь. Фиксированного курса у аэростата не было.

Также пресс-секретарь добавил, что воздушный шар мог приземлиться из-за того, что достиг максимальной высоты полета примерно в 30 тыс. м. Он подчеркнул, что такие аэростаты регулярно летают над Тайваньским проливом, однако привлекать внимание начали только недавно.