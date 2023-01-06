На одном из крымских заводов зафиксировали российские войска радиационной, химической и биологической защиты
На заводе "Крымский титан" зафиксирована техника и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Завод "Крымский титан" расположен в Армянске. В ЦНС отмечают, что на объекте находятся личный состав и техника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ.
Пока неизвестно чем обосновано пребывание последних на захваченном предприятии. Это может быть обучение или требования командования оккупационных войск.
"Центр национального сопротивления призывает жителей Армянска временно воздержаться от прогулок на открытом воздухе. Также заметим, что нахождение военных на объектах химической промышленности является нарушением норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
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