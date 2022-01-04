На одном этаже: Зеленский в Буковеле остановился в отеле, где поселился Коломойский, - УП
Президент Владимир Зеленский в Буковеле разместился в Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время поселился олигарх Игорь Коломойский
Об этом сообщает УП со ссылкой на источники.
Зеленский заехал в отель 4 января, охрана разместилась в одном из соседних номеров.
На том же 5-м этаже, что и Зеленский, живет Коломойский со своим окружением.
Коломойский прокомментировал изданию эту ситуацию: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр, - ред.)".
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