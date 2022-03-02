На одного предателя Украины меньше: пророссийского председателя Кременецкой ОТГ в Луганской области нашли мертвым

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.



Известно, что Владимир Струк в 2014 году был активным сторонником "ЛНР". Позже мужчина выехал на свободную от временной оккупации часть Луганской области, где дважды избирался главой Кременецкой ОТГ. В последнюю неделю он активно вел пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов на этот счет.



1 марта его жена сообщила правоохранителям, что его угнали неизвестные в камуфляжной форме. Предварительно установили, что Струк умер в огнестрельном ранении в область сердца.



"Весь государственный аппарат Украины – СБУ, МВД, Прокуратура, Суды, 8 лет ничего не могли сделать с откровенным сепаратистом Струком. Потому что у него было много денег. Скорее всего при поддержке из РФ. Но когда Российские войска подошли за 15 км к Кременной Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени", – пишет Геращенко.

Напомним, в Николаевской области задержали 28 военных РФ, им грозит пожизненное заключение.