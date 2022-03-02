На одного предателя Украины меньше: пророссийского председателя Кременецкой ОТГ в Луганской области нашли мертвым
Найден убитым председатель Кременецкой ОТГ Луганской области Владимир Струк, бывший депутат Луганского облсовета. Мужчина был активным приверженцем "ЛНР"
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Известно, что Владимир Струк в 2014 году был активным сторонником "ЛНР". Позже мужчина выехал на свободную от временной оккупации часть Луганской области, где дважды избирался главой Кременецкой ОТГ. В последнюю неделю он активно вел пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов на этот счет.
1 марта его жена сообщила правоохранителям, что его угнали неизвестные в камуфляжной форме. Предварительно установили, что Струк умер в огнестрельном ранении в область сердца.
"Весь государственный аппарат Украины – СБУ, МВД, Прокуратура, Суды, 8 лет ничего не могли сделать с откровенным сепаратистом Струком. Потому что у него было много денег. Скорее всего при поддержке из РФ. Но когда Российские войска подошли за 15 км к Кременной Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени", – пишет Геращенко.
- Напомним, в Николаевской области задержали 28 военных РФ, им грозит пожизненное заключение.
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