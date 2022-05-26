Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в интервью "Медузе" .

Он отметил, что в разных городах, где проходили активные боевые действия, в вагонах-рефрижераторах находится 270 тел российских солдат.

"Россияне бросают своих на полях боя, а мы ежедневно сжигаем 100 литров солярки на вагон, чтобы эти тела сохранять – чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если россиянам тела их солдат не нужны, мы ведь не можем их просто взять и выбросить?" – сказал Камышин.

Он отметил, что "мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живы".

По его словам, от российских властей не было обращений о том, чтобы унести тела своих военнослужащих.

"Возможно, потому что в России провал с информацией, многие матери даже не знают о том, что их дети поехали воевать. Мы готовы дать бесплатные билеты тем российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим ", – добавил Камышин.

10 мая катарский телеканал Al Jazeera показал сюжет с вагоном-рефрижератором, заполненным телами ликвидированных россиян в Украине.

В ВСУ подтвердили, что тела убитых оккупантов хранятся в вагонах-рефрижераторах Киевской области.

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