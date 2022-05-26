На один вагон-рефрижератор с телами российских военных ежедневно тратят 100 литров горючего, - УЗ
Укрзализныця ежедневно тратит по 100 литров горючего на один вагон-рефрижератор с телами военных РФ, чтобы поддерживать необходимую для их сохранения температуру
Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в интервью "Медузе" .
Он отметил, что в разных городах, где проходили активные боевые действия, в вагонах-рефрижераторах находится 270 тел российских солдат.
"Россияне бросают своих на полях боя, а мы ежедневно сжигаем 100 литров солярки на вагон, чтобы эти тела сохранять – чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если россиянам тела их солдат не нужны, мы ведь не можем их просто взять и выбросить?" – сказал Камышин.
Он отметил, что "мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живы".
По его словам, от российских властей не было обращений о том, чтобы унести тела своих военнослужащих.
"Возможно, потому что в России провал с информацией, многие матери даже не знают о том, что их дети поехали воевать. Мы готовы дать бесплатные билеты тем российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим ", – добавил Камышин.
- 10 мая катарский телеканал Al Jazeera показал сюжет с вагоном-рефрижератором, заполненным телами ликвидированных россиян в Украине.
- В ВСУ подтвердили, что тела убитых оккупантов хранятся в вагонах-рефрижераторах Киевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.22
Покупка 34.22Продажа 35.79
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 38.06
- Актуальное
- Важное