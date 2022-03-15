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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "На один наш танк 100 их. Оружие, данное вами на неделю, используем за 20 часов": Зеленский призвал мир дать Украине самолеты для сопротивления РФ

"На один наш танк 100 их. Оружие, данное вами на неделю, используем за 20 часов": Зеленский призвал мир дать Украине самолеты для сопротивления РФ

15 мартa, 2022 вторник
15:42
война с Россией

Президент Владимир Зеленский отметил большое количество российских оккупантов и призвал международных партнеров дать Украине самолеты для борьбы с ними

Об этом он заявил на Joint Expeditionary Force, говорится в телеграмм-канале президента.

По словам Владимира Зеленского, если против российского вторжения не выстоит Украина, то РФ нападет и на другие страны, потому защищая Украину, другие государства защищают и себя.

"Вы знаете, в каком оружии мы нуждаемся. Все знаем. Вы знаете, в каких средствах защиты мы нуждаемся. Вы знаете, что нам жизненно необходимо. Самолеты", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Украине было бы тяжело без помощи сюзников, но страна нуждается в большем вооружении.

Президент рассказал, что украинские военные захватывают российскую технику и снова отправляют в бой. Украинцы также "сделали боеспособной старую советскую технику, вообще у нас не работавшую десятки лет".

"И все, что мы получаем от вас, тоже используем. Объем, который вы даете на неделю, мы используем за 20 часов. Вот почему трофеи, вот почему сложная борьба, потому что такая война. И война жестокая. Потому что здесь столько оккупантов. На одного человека минимум 20-30 человек. На один наш танк 100 их. И это реальная статистика. Поэтому борется великий народ. И потому мы очень хотим, чтобы вы нам помогли", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент выразил уверенность, что международные партнеры смогут увеличить объем оружия для Украины и почувствуют, "как это усилит вашу защиту, вашу безопасность вместе с нашей, как это сделает стабильный мир не только у вас, но и в ваших странах".

  • Напомним, Владимир Зеленский назвал шаги, которые необходимо предпринять, чтобы усилить санкции против России.

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