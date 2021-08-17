На Одесской таможне разоблачили контрабанду китайских товаров на более чем 2 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.



Согласно сообщению, правоохранители во время осмотра контейнеров на одном из постов Одесской таможни обнаружили контрабанду товаров из Китая на сумму более 2 млн грн.



По информации ведомства, предприятие по оказанию брокерских услуг пыталось провезти в Украину текстиль. При этом в таможенной декларации был указан совсем другой товар, а данные о стоимости, количестве и весе были заниженными.



В пресс-службе отметили, что правоохранители конфисковали контрабанду в пользу государства. Компании грозит штраф в размере 100% стоимости товара - 2 млн грн. Кроме того, ГБР изучает возможную причастность к этой схеме представителей таможенной службы и других правоохранительных органов.

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