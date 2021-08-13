На Одесской областичине полицейский автомобиль съехал в кювет, есть пострадавший и погибшие
В Белгород-Днестровском районе Одесской области полицейский автомобиль съехал в кювет. В результате происшествия три человека погибли, еще один получил травмы
Об этом передает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет.
В результате трое полицейских погибли, еще один получил травмы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.62
- Актуальное
- Важное