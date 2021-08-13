На Одесской областичине полицейский автомобиль съехал в кювет, есть пострадавший и погибшие

Об этом передает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет.

В результате трое полицейских погибли, еще один получил травмы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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