На одесский пляж Ланжерон принесло морскую мину, отдыхающих эвакуируют
В воскресенье, 20 августа, на одесский пляж Ланжерон принесло якорную мину - ГСЧС эвакуирует отдыхающих
Об этом пишет издание "Думская".
О мине сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия ГСЧС отметили предмет, похожий на якорную мину за волнорезом пляжа. Позже эту информацию подтвердили в ОК "Юг".
Отдыхающие были эвакуированы с пляжа, водолазы обследуют акваторию.
"Напоминаем: минная опасность остается достаточно высокой, в море много морских мин, разбросанных врагом еще с начала полномасштабного вторжения, а также возможно обнаружение речных, принесенных с последствиями большого наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Находясь на необезопасенных, непроверенных, не открытых официально пляжах вы подвергаете себя опасности", - напомнили в городских властях Одессы.
- 12 августа первые шесть пляжей официально открыли для купания и оздоровления в Одессе, однако Ланжерон не входит в их перечень.
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