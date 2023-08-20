На одесский пляж Ланжерон принесло морскую мину, отдыхающих эвакуируют

Об этом пишет издание "Думская".

О мине сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия ГСЧС отметили предмет, похожий на якорную мину за волнорезом пляжа. Позже эту информацию подтвердили в ОК "Юг".

Отдыхающие были эвакуированы с пляжа, водолазы обследуют акваторию.

"Напоминаем: минная опасность остается достаточно высокой, в море много морских мин, разбросанных врагом еще с начала полномасштабного вторжения, а также возможно обнаружение речных, принесенных с последствиями большого наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Находясь на необезопасенных, непроверенных, не открытых официально пляжах вы подвергаете себя опасности", - напомнили в городских властях Одессы.