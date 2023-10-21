На Одесщине в результате удара током погиб подросток, 2 ребенка ранены

Об этом пишет ГСЧС Одесской области.

"Сегодня, 01:10, в Службу спасения от очередного "103" поступило сообщение о том, что в селе Слободка Подольского района нужна помощь по снятию детей с вагона", - говорится в сообщении.

Когда спасатели прибыли на место вызова, они установили, что подростка поразило электрическим током. Спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ноши сняли тело парня.

Также в результате происшествия пострадали подростки 2006 и 2007 годов рождения. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.