На Одесщине в результате удара током погиб подросток, 2 ребенка ранены
В Одесской области в результате поражения электрическим током погиб подросток. Еще двое детей госпитализированы в медицинское учреждение
Об этом пишет ГСЧС Одесской области.
"Сегодня, 01:10, в Службу спасения от очередного "103" поступило сообщение о том, что в селе Слободка Подольского района нужна помощь по снятию детей с вагона", - говорится в сообщении.
Когда спасатели прибыли на место вызова, они установили, что подростка поразило электрическим током. Спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ноши сняли тело парня.
Также в результате происшествия пострадали подростки 2006 и 2007 годов рождения. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.
- В Ровно мужчину поразило током, в результате чего он получил 80% ожогов тела. Медики госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии.
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