На Одещине прогремели взрывы, работала ПВО
Ночью на 26 июня жители Одесской области слышали взрывы, работала противовоздушная оборона, в том числе над облцентром
Об этом заявляли спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров и глава Одесской ОВА Олег Кипер .
"Враг атакует Одесщину. Идет боевая работа, работает противовоздушная оборона, в том числе над городом", – писал Назаров в 02:04.
Он призывал не пренебрегать собственной безопасностью, находиться в укрытиях и не снимать и не преподавать в соцсетях работу ПВО.
Впоследствии и Кипер предупреждал об атаке: "Страна-террорист атакует Одесщину. Силы нашей обороны работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО!"
- Напомним, ночью на 24 июня Россия атаковала ракетами и дронами Украину: попадания были в Харькове, в Киеве – погибшие. В Днепре тогда пострадали 11 человек, в Киевской области было сбито более 20 ракет.
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