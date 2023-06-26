Об этом заявляли спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров и глава Одесской ОВА Олег Кипер .

"Враг атакует Одесщину. Идет боевая работа, работает противовоздушная оборона, в том числе над городом", – писал Назаров в 02:04.

Он призывал не пренебрегать собственной безопасностью, находиться в укрытиях и не снимать и не преподавать в соцсетях работу ПВО.

Впоследствии и Кипер предупреждал об атаке: "Страна-террорист атакует Одесщину. Силы нашей обороны работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО!"