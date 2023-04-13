На Одесчину передали реанимобили, приобретенные за деньги доноров United24

Об этом информирует United24 .

Восемь скорых получили специалисты в Одесской области. В частности, автомобили поехали в Белгород-Днестровский, Измаил, Южное, поселки Старые Маяки и на подстанции №1 и №7 города Одессы.

"Когда мы получаем новое современное оборудование и новые машины, это очень вдохновляет. Мы чувствуем поддержку, заботу. А в нашей работе очень важно не выгорать. Спасибо всем, кто помогает", сказала фельдшер подстанции №1 города Одессы Анна.

Это реанимобили типа С, которые разработаны и оборудованы для транспортировки пациентов, осуществления усложненного ухода и наблюдения за ними.

"Спасибо за заботу об украинских врачах нашим донорам и партнерам со всего мира!" - отметили в пресс-службе.

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Справочно. Фандрейзинговой платформе United24 за месяц исполнится год. Среди послов: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Гэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келлибрис, путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.