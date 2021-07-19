На Одесчине во время движения загорелся автобус
В Одесской области, неподалеку от села Троицкое Подольского района, на трассе Одесса-Киев загорелся автобус с пассажирами
Об этом сообщает Telegram канал Xydessa.
По имеющимся данным, возгорание началось в моторном отсеке. Дым сразу охватил весь салон.
"Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших. Пассажирам пришлось остаться на дороге и выбирать другой транспорт.
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