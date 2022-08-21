На Одесчине ВМС ликвидировали российскую мину у берега
Специальное подразделение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины выложило видео, на котором украинские военные обезвредили российскую морскую дрейфующую мину
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, 21 августа у берегов Одесской области украинские военные обезвредили российскую морскую дрейфующую мину.
"На Одесчине силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина. Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - пишет прессслужба ВМС ВСУ.
- 21 августа зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Юг" уничтожило две крылатые ракеты типа "Калибр", остальные попали в сельхозпредприятие в Одесском районе.
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