На Одесчине в результате оползня погиб ребенок
В селе Фонтанка-2 Одесского района Одесской области в результате оползня на побережье моря погиб 10-летний мальчик
Об этом информирует ГСЧС.
Ребенка без признаков жизни из-под завалов достали родные, услышавшие грохот.
К месту события привлекли 16 спасателей, в том числе кинологический расчет аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
В ГСЧС родителям подчеркнули необходимость заботиться о безопасности детей во время отдыха. Также они добавили, что для этого необходимо выбирать безопасные и проверенные места, поскольку невнимательность к этому вопросу может привести к трагедии.
- Вечером 4 августа в пределах села Барабой на автодороге Одесса – Белгород-Днестровский столкнулись два автомобиля. В результате ДТП водитель одного из авто погиб на месте, его пассажирку доставили в больницу.
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