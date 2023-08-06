Об этом информирует ГСЧС.

Ребенка без признаков жизни из-под завалов достали родные, услышавшие грохот.

К месту события привлекли 16 спасателей, в том числе кинологический расчет аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

В ГСЧС родителям подчеркнули необходимость заботиться о безопасности детей во время отдыха. Также они добавили, что для этого необходимо выбирать безопасные и проверенные места, поскольку невнимательность к этому вопросу может привести к трагедии.