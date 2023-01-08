На Одесчине уничтожили противокорабельную мину
В Одесской области обнаружили и уничтожили противокорабельную мину, которую штормовое море вынесло на побережье
Об этом Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины сообщают в telegram.
"На Одесчине была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую штормовое море вынесло на побережье. Специальной группой разминирования Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины мина была обезврежена на месте и перемещена к месту уничтожения, где был произведен контролируемый подрыв", - говорится в сообщении.
В ВМС, в частности, напоминают, что побережье и прибрежные воды остаются достаточно опасной зоной именно из-за минной угрозы. В частности, при штормовой погоде.
В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться. А также затрагивать и пытаться самостоятельно их перемещать.
При обнаружении взрывоопасных предметов следует немедленно ограничить доступ в опасную зону и уведомить соответствующие службы.
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