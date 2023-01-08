Об этом Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины сообщают в telegram.

"На Одесчине была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую штормовое море вынесло на побережье. Специальной группой разминирования Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины мина была обезврежена на месте и перемещена к месту уничтожения, где был произведен контролируемый подрыв", - говорится в сообщении.

В ВМС, в частности, напоминают, что побережье и прибрежные воды остаются достаточно опасной зоной именно из-за минной угрозы. В частности, при штормовой погоде.

В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться. А также затрагивать и пытаться самостоятельно их перемещать.

При обнаружении взрывоопасных предметов следует немедленно ограничить доступ в опасную зону и уведомить соответствующие службы.

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