На Одесчине спасли 55 краснокнижных тритонов, которых вынесло на побережье после подрыва Каховской ГЭС
На побережье Черного моря в результате подрыва Каховской ГЭС вынесло более 200 тритонов, занесенных в Красную книгу. 55 удалось спасти, еще 149 животных обнаружили погибшими
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
"Тритонов, которые занесены в Красную книгу Украины, с днепровскими водами вынесло на побережье Черного моря. Там их нашли работники Национального природного парка "Тузловские лиманы", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что, к сожалению, еще 149 животных были обнаружены погибшими.
Отмечается, что тритоны не обитают в соленой воде. Живых животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где их выпустили на разных участках реки (притоках).
"Дорогу "вынужденные переселенцы" перенесли успешно. По оценкам специалистов, они должны хорошо адаптироваться в дунайских водах", - отметили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Продолжается документирование и расчет ущерба, причиненного окружающей среде из-за террористической атаки РФ на Каховскую ГЭС.
Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, полностью разрушены. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
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