Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Тритонов, которые занесены в Красную книгу Украины, с днепровскими водами вынесло на побережье Черного моря. Там их нашли работники Национального природного парка "Тузловские лиманы", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что, к сожалению, еще 149 животных были обнаружены погибшими.

Отмечается, что тритоны не обитают в соленой воде. Живых животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где их выпустили на разных участках реки (притоках).

"Дорогу "вынужденные переселенцы" перенесли успешно. По оценкам специалистов, они должны хорошо адаптироваться в дунайских водах", - отметили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Продолжается документирование и расчет ущерба, причиненного окружающей среде из-за террористической атаки РФ на Каховскую ГЭС.

Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.