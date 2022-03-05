На Одесчине сбили очередной российский самолет
5 марта во время очередного налета авиации украинский моряк сбил российский самолет Су-25 в Очакове
Об этом написала пресс-служба ВМС ВС в Facebook.
"Еще один самолет сбит в г. Очаков. РФ уже не первый день пытается уничтожить город Очаков, в том числе, совершая постоянные авиационные налеты, запугивая мирное население", - говорится в сообщении.
Там отметили, что был сбит российский самолет Су-25, а пилотов пленили.
"Следует отметить, что сбитый самолет вылетел в свой "последний" полет с захваченного в 2014 году аэродрома в г. Саки (Новофедоровка). Гордимся нашими военнослужащими", - подытожили в ВМС.
- Напомним, украинское ПВО сбило российский беспилотник.
- Также ранее в Николаевской области сбили четыре вражеских вертолета и отобрали у кафиров технику.
- В Николаевской области украинские военные подвели еще один самолет РФ
- Оперативное командование "Север" сообщило, что возле Чернигова ВСУ сбили вражеский штурмовик .
- Впоследствии в Черниговской области поймали пилота сбитого российского Су-25.
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