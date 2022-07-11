На Одесчине россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру, - ОВА
Оккупационные войска РФ в очередной раз накрыли огнем гражданскую инфраструктуру Одесской области
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.
По его словам, вечером 11 июля россияне обстреляли гражданские объекты инфраструктуры области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, он сообщил, что СБУ задержала местного жителя, который добровольно согласился выйти на связь с оккупантами и помогал им корректировать огонь.
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