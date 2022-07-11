Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, вечером 11 июля россияне обстреляли гражданские объекты инфраструктуры области. К счастью, обошлось без пострадавших.



Кроме того, он сообщил, что СБУ задержала местного жителя, который добровольно согласился выйти на связь с оккупантами и помогал им корректировать огонь.