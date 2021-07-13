На Одесчине пьяный турист "заминировал" базу отдыха
В Одесской области пьяный турист "заминировал" базу отдыха в курортном поселке Грибовка
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Правонарушитель позвонил среди ночи спасателям с базы отдыха в Грибовке и заявил, что заминировал ее.
"Для проверки сообщения по адресу вместе с работниками ГСЧС немедленно выехали и полицейские. Оказалось, что отдыхающий пошутил от скуки и избытка выпитого алкоголя", - говорится в сообщении.
Правоохранители составили на злоумышленника сразу два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП. За содеянное мужчине грозят штрафные санкции или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест.
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