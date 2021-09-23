На Одесчине пробурили нефтяную скважину глубиной почти 3 км, начаты испытания

Об этом на конференции Odesa Offshore Conference 2021 сообщил главный геолог концерна "Укрнафтоинвест" Мирон Кучер, сообщает Радио Свобода.

"Сейчас мы в процессе. Скважина успешно завершена, начаты ее испытания. Нужно еще несколько месяцев, чтобы получить результаты и понять запасы нефти. По результатам этого уже будет понятно, сколько нужно скважин", - заявил Кучер, отвечая на вопрос Радио Свобода.



Он добавил, что анализы покажут не только запасы, но и то, насколько "тяжелая" нефть на разных горизонтах бурения.

"В случае, если будет решено добывать нефть, проблем с инфраструктурой по доставке нефти не будет", - сказал Фриман.



Он добавил, что добыча нефти будет тяжелой - и из-за сложного геологического разреза, и из-за сложного формирования коллекторов нефти.