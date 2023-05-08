На Одесчине после воздушной тревоги произошел пожар, - СМИ

Об этом на своем ТГ-канале сообщает "Суспильне. Одеса".

"В Одесской области пожар после взрыва", - проинформировали одесские журналисты в 23:49.

До этого они слышали в Одессе "сильный взрыв".

Воздушная тревога объявлялась в Одессе и Одесской области в промежутке 22:58 – 23:39.

Официальных подробностей еще нет.

"Одещина. Произошла враждебная ракетная атака. Выдохните. Все остальные подробности - позже", - проинформировал в 00:10 глава Общественного совета при Одесскоq ОВА Сергей Братчук.