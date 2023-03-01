Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Свое путешествие они спланировали ночью, надеясь остаться незамеченными. Пограничники отдела "Фараоновка" обнаружили мужчин с помощью тепловизионного прибора. На требование правоохранителей остановиться нарушители не реагировали и начали бежать. Мужчины остановились, только услышав предупредительные выстрелы охранников границы", - рассказали в пресс-службе.

По данным правоохранителей, задержанные мужчины призывного возраста объяснили, что планировали попасть в Молдову незаконным способом из-за ограничений в выезде.