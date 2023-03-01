На Одесчине пограничники выстрелами остановили четырех уклонмстов, пытавшихся бежать в Молдову
Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех жителей Одесчины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу и попасть в Молдову
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Свое путешествие они спланировали ночью, надеясь остаться незамеченными. Пограничники отдела "Фараоновка" обнаружили мужчин с помощью тепловизионного прибора. На требование правоохранителей остановиться нарушители не реагировали и начали бежать. Мужчины остановились, только услышав предупредительные выстрелы охранников границы", - рассказали в пресс-службе.
По данным правоохранителей, задержанные мужчины призывного возраста объяснили, что планировали попасть в Молдову незаконным способом из-за ограничений в выезде.
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