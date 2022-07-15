На Одесчине отдыхающий во время купания подорвался на мине
15 июля в Одесской области мужчина подорвался на мине в прибрежных водах во время купания в Черном море
Об этом сообщил в телеграме представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Очередная трагедия на одном из пляжей Одесской области. В свой день рождения молодой человек подорвался на мине. Нарушая все запреты, все требования, пренебрегая запретами, пошел купаться. Страшную вещь сейчас скажу - подорвался с травматической ампутацией головы", - сказал Братчук.
Спикер подчеркнул, что купаться в Черном море, посещать пляжи опасно из-за мин и возможного падения обломков сбитых ракет.
"Последствия могут быть катастрофическими. Берегите себя, своих родных и близких, потерпите до курортного сезона уже в следующем победном и мирном году", - добавил представитель Одесской области.
- 11 июня, в Грибовке Одесского района мужчина во время отдыха на пляже зашел в воду и подорвался на российской мине, отнесенной к берегу штормом.
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