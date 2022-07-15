Об этом сообщил в телеграме представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Очередная трагедия на одном из пляжей Одесской области. В свой день рождения молодой человек подорвался на мине. Нарушая все запреты, все требования, пренебрегая запретами, пошел купаться. Страшную вещь сейчас скажу - подорвался с травматической ампутацией головы", - сказал Братчук.

Спикер подчеркнул, что купаться в Черном море, посещать пляжи опасно из-за мин и возможного падения обломков сбитых ракет.

"Последствия могут быть катастрофическими. Берегите себя, своих родных и близких, потерпите до курортного сезона уже в следующем победном и мирном году", - добавил представитель Одесской области.

11 июня, в Грибовке Одесского района мужчина во время отдыха на пляже зашел в воду и подорвался на российской мине, отнесенной к берегу штормом.

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